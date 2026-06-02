Хорватия — Бельгия: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 2 июня

Сегодня, 2 июня, состоится товарищеский матч Хорватия — Бельгия. Игра пройдёт на стадионе «HNK Риека» в Риеке. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Команды начали подготовку к чемпионату мира по футболу.

Букмекеры не выделяют явного фаворита. Сделать ставку на победу Хорватии предлагается с коэффициентом 2.55. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 2.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики ждут результативного матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.