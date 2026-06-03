Эксперты назвали шансы Анны Калинской выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой матч 1/4 финала сыграет Анна Калинская. Россиянка, посеянная под 22-м номером, встретится с представительницей Польши Майей Хвалинской.

Букмекеры считают небольшим фаворитом Калинскую, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.63. Шансы Хвалинской оценили котировкой 2.27.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.40. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 3.40. На победу россиянки с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 2.50.

Анна на этом турнире прошла Лоис Буассон, Алину Корнееву, Камилу Осорио и Анастасию Потапову. Хвалинска прошла квалификацию, а в основном турнире победила Чжэн Циньвэнь, Элисе Мертенс, Марию Саккари и Диан Парри. Ранее теннисистки не играли друг с другом.