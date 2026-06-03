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Названы шансы Дианы Шнайдер обыграть Арину Соболенко на «Ролан Гаррос»

Названы шансы Дианы Шнайдер обыграть Арину Соболенко на «Ролан Гаррос»
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Сегодня на «Ролан Гаррос» свой матч 1/4 финала сыграет Диана Шнайдер. Россиянка, посеянная под 25-м номером, встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Букмекеры считают явным фаворитом Соболенко, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.09. Шансы Шнайдер оценили котировкой 7.20.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.81. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 5.30. На победу россиянки в одном из сетов можно заключить пари за 2.38.

Диана на этом турнире прошла Ренату Сарасуа, Маккартни Кесслер, Александру Олейникову и Мэдисон Киз. Соболенко обыграла Джессику Бузас Манейро, Эльзу Жакемо, Дарью Касаткину и Наоми Осаку. Теннисистки ранее не встречались друг с другом.

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