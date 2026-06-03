Названы шансы Дианы Шнайдер обыграть Арину Соболенко на «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой матч 1/4 финала сыграет Диана Шнайдер. Россиянка, посеянная под 25-м номером, встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Букмекеры считают явным фаворитом Соболенко, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.09. Шансы Шнайдер оценили котировкой 7.20.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.81. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 5.30. На победу россиянки в одном из сетов можно заключить пари за 2.38.

Диана на этом турнире прошла Ренату Сарасуа, Маккартни Кесслер, Александру Олейникову и Мэдисон Киз. Соболенко обыграла Джессику Бузас Манейро, Эльзу Жакемо, Дарью Касаткину и Наоми Осаку. Теннисистки ранее не встречались друг с другом.