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Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть «Ролан Гаррос» после выхода в 1/2 финала

Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть «Ролан Гаррос» после выхода в 1/2 финала
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Вчера Мирра Андреева победила Сорану Кырстю в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:3. Таким образом, юная россиянка второй раз в карьере добралась до полуфинала в Париже. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Поставить на итоговую победу Андреевой сейчас можно с коэффициентом 3.50. Выше аналитики оценивают только шансы первой ракетки мира Арины Соболенко, на теннисистку из Беларуси дают котировку 1.90. Шансы украинки Марты Костюк оценили в 3.70.

В полуфинале Мирра Андреева встретится с Костюк. Они дважды играли между собой в этом сезоне, обе этих встречи остались за украинской теннисисткой.

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