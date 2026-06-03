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Люксембург — Италия: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч

Люксембург — Италия: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Люксембург — Италия.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за 2.36.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 июня 2026, среда. 21:45 МСК
Люксембург
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь, в принципе, говорить особо не о чем. Для Италии эти товарищеские игры сейчас вообще непонятно для чего: непонятно с кем и в каком состоянии. Понятно только одно — в сборной идёт перестройка после очередного провала, потому что Италия уже третий чемпионат мира подряд пропускает. Для такой страны это просто ужас! Кто вообще мог представить такое раньше?

Люксембург — соперник, конечно, не того уровня, чтобы вокруг этой игры что-то большое придумывать. Италия всё равно выше по классу, даже если выйдет смешанный состав: половина основных, половина — нет, кто-то из новых футболистов. В таких матчах как раз и смотрят людей, пробуют сочетания и проверяют, кто готов играть за сборную дальше.

При этом ждать какой-то бешеной игры я бы не стал. Это товарищеский матч, мотивация совсем другая, да и итальянцам сейчас важнее понять, куда двигаться дальше. Но даже в таком состоянии они должны спокойно забирать своё. Класс есть класс, с Люксембургом Италия обязана выигрывать без лишних разговоров и без нервов. Если всё будет нормально по настрою, разница по игре всё равно проявится. Вижу здесь где-то 2:0 в пользу гостей», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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