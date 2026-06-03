Нидерланды — Алжир: прогноз Михаила Моссаковского на игру 3 июня

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Нидерланды — Алжир.

Ставка: победа Алжира по ЖК за 2.05.

«Нидерланды дома, в Роттердаме, сыграют против Алжира. Это последний контрольный матч перед вылетом на чемпионат мира. Дальше команды уже за океаном проведут ещё по одной товарищеской встрече: Нидерланды сыграют с Узбекистаном, Алжир — с Боливией. А здесь, в Роттердаме, мне кажется, имеет смысл искать тенденции именно в дополнительных показателях, в статистике.

Если посмотреть на сборную Нидерландов, это достаточно «низовая» команда по дисциплинарным показателям, например, по жёлтым карточкам. Если взять последние 10 матчей — восемь игр отбора на чемпионат мира и две контрольные встречи — в восьми из 10 у соперника было больше жёлтых карточек, чем у нидерландцев. Только в игре со сборной Польши было ноль жёлтых, поэтому поляки не набрали больше предупреждений, чем сами Нидерланды. И первая встреча с Финляндией получилась удивительной, там у Нидерландов было больше жёлтых, чем у соперника (2:1). Но это, конечно, не самый показательный матч. Даже в последней контрольной игре с Эквадором, где у Нидерландов было раннее удаление, Эквадор всё равно набрал больше жёлтых карточек, чем «оранжевые».

Мне кажется, матч с Алжиром должен в эту тенденцию укладываться. Тем более Алжир играет против сильного соперника, он позволяет себе получать достаточно много жёлтых карточек. Возьмите последнюю контрольную встречу с Уругваем — четыре жёлтые у Алжира. Или последнюю игру Кубка африканских наций с Нигерией — там было пять жёлтых карточек. Матчи, где Алжир играет с соперниками ниже рангом или равными себе, здесь не так показательны. А вот игры с большими соперниками имеют куда более серьёзное значение.

Поэтому думаю, что в матче с Нидерландами Алжир будет фолить на жёлтые. Полагаю, в этом компоненте Алжир должен превзойти нидерландцев. Чистая победа Алжира по жёлтым карточкам — хороший вариант для этого матча», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».