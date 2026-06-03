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Эксперты назвали фаворита финала Кубка Стэнли после первого матча серии

Эксперты назвали фаворита финала Кубка Стэнли после первого матча серии
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Минувшей ночью состоялся первый матч финала Кубка Стэнли. «Вегас» победил «Каролину» 5:4 и повёл в серии 1-0. Букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство.

Теперь фаворитом всей серии считают уже команду Джона Тортореллы. Поставить на то, что Кубок Стэнли достанется «рыцарям», можно с котировкой 1.65. На «Каролину» предлагают коэффициент 2.24.

На то, что в противостоянии будет как минимум шесть матчей, можно поставить за 1.43. На то, что команды уложатся в пять встреч, предлагают заключить пари за 2.65. Вероятность решающего, седьмого матча в серии аналитики оценили в 2.70.

На сухую победу «Вегаса» можно сделать ставку за 4.70. Второй матч пройдёт в Роли в ночь на 5 июня.

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