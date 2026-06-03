Люксембург — Италия: ставки и коэффициенты на товарищеский матч

3 июня состоится товарищеский матч между сборными Люксембурга и Италии. Игра пройдёт в Люксембурге на «Стад де Люксембург». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.44. Победа Люксембурга оценивается коэффициентом 8.23. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.