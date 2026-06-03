Нидерланды — Алжир: ставки и коэффициенты на контрольный матч 3 июня
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3 июня состоится товарищеский матч между сборными Нидерландов и Алжира. Игра пройдёт в Роттердаме на стадионе «Де Кейп». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 июня 2026, среда. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.54. Победа Алжира оценивается коэффициентом 5.65. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.
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