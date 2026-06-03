Нидерланды — Алжир: ставки и коэффициенты на контрольный матч 3 июня

3 июня состоится товарищеский матч между сборными Нидерландов и Алжира. Игра пройдёт в Роттердаме на стадионе «Де Кейп». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.54. Победа Алжира оценивается коэффициентом 5.65. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.