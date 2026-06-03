Франция — Кот-д'Ивуар: прогнозы и ставки на товарищеский матч 4 июня

4 июня состоится товарищеский матч Франция — Кот-д'Ивуар. Игра пройдёт в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.57. Победа Кот-д’Ивуара оценивается коэффициентом 5.15. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.