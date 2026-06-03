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Испания — Ирак: прогнозы и ставки букмекеров на товарищеский матч

Испания — Ирак: прогнозы и ставки букмекеров на товарищеский матч
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4 июня состоится товарищеский матч между сборными Испании и Ирака. Игра пройдёт в Ла-Корунье на стадионе «Абанка-Риасор». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.13. Победа Ирака оценивается коэффициентом 33.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

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