Испания — Ирак: прогнозы и ставки букмекеров на товарищеский матч

4 июня состоится товарищеский матч между сборными Испании и Ирака. Игра пройдёт в Ла-Корунье на стадионе «Абанка-Риасор». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.13. Победа Ирака оценивается коэффициентом 33.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.