Эксперты назвали шансы россиянок выиграть «Ролан Гаррос» перед полуфиналами

На «Ролан Гаррос» завершились четвертьфиналы. На этой стадии проиграла первая ракетка мира Арина Соболенко — главный претендент на титул по оценке букмекеров. Теперь аналитики обновили коэффициенты на победителя турнира.

Главным претендентом на победу теперь считают украинку Марту Костюк, сделать ставку на её победу можно за 2.50. В полуфинале Костюк сыграет с Миррой Андреевой, на победу россиянки на «Ролан Гаррос» предлагают котировку 3.10.

Шансы Дианы Шнайдер, которая в четвертьфинале выбила из борьбы Соболенко, оценили коэффициентом 5.00. Россиянка встретится с главной сенсацией турнира — Майей Хвалиньской из Польши, которая начала борьбу в Париже с квалификации. Поставить на эту теннисистку можно за 7.50.

Кроме того, букмекеры предложили ставку на то, что «Ролан Гаррос» выиграет теннисистка из России. На такой исход можно заключить пари за 2.20.