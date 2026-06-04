Названы шансы Мирры Андреевой выйти в финал «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой матч 1/2 финала сыграет Мирра Андреева. Россиянка, посеянная под восьмым номером, встретится с представительницей Украины Мартой Костюк.

Букмекеры считают фаворитом украинку, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.71. Шансы Андреевой оценили котировкой 2.14.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.38. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 2.90. На победу россиянки с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 3.50.

Мирра в Париже уже прошла Фиону Ферро, Марину Бассольс, Мари Боузкову, Хиль Тайхман и Сорану Кырстю. Костюк оказалась сильнее Оксаны Селехметьевой, Кэти Волынец, Виктории Голубич, Иги Швёнтек и Элины Свитолиной.

Теннисистки дважды играли друг с другом в этом сезоне, обе эти встречи остались за украинкой.