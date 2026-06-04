Названы шансы Мирры Андреевой выйти в финал «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой матч 1/2 финала сыграет Мирра Андреева. Россиянка, посеянная под восьмым номером, встретится с представительницей Украины Мартой Костюк.
|1
|2
|3
|
|
Букмекеры считают фаворитом украинку, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.71. Шансы Андреевой оценили котировкой 2.14.
На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.38. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 2.90. На победу россиянки с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 3.50.
Мирра в Париже уже прошла Фиону Ферро, Марину Бассольс, Мари Боузкову, Хиль Тайхман и Сорану Кырстю. Костюк оказалась сильнее Оксаны Селехметьевой, Кэти Волынец, Виктории Голубич, Иги Швёнтек и Элины Свитолиной.
Теннисистки дважды играли друг с другом в этом сезоне, обе эти встречи остались за украинкой.
- 4 июня 2026
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:55
- 1 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00