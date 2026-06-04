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Эксперты оценили шансы Дианы Шнайдер выйти в финал «Ролан Гаррос»

Эксперты оценили шансы Дианы Шнайдер выйти в финал «Ролан Гаррос»
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Сегодня на «Ролан Гаррос» свой матч 1/2 финала сыграет Диана Шнайдер. Россиянка, посеянная под 25-м номером, встретится с теннисисткой из Польши Майей Хвалиньской.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 17:40 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Букмекеры считают фаворитом Шнайдер, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.48. Шансы Хвалиньской оценили котировкой 2.65.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.50. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 3.60. На победу россиянки в двух сетах можно заключить пари за 2.20.

Диана на этом турнире прошла Ренату Сарасуа, Маккартни Кесслер, Александру Олейникову, Мэдисон Киз и Арину Соболенко. Хвалиньска прошла квалификацию, а в основном турнире победила Чжэн Циньвэнь, Элисе Мертенс, Марию Саккари, Диан Парри и Анну Калинскую. Теннисистки играли друг с другом один раз в 2022 году — тогда победила Шнайдер.

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