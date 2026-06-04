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Испания — Ирак: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч

Испания — Ирак: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Испания — Ирак.

Ставка: победа Испании с форой (-2.5) за 1.55.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь один из фаворитов чемпионата мира готовится, и это сразу всё объясняет. Испания — команда с огромным выбором футболистов, там можно две-три сборные собрать. Причём даже не всегда поймёшь, кто у них основной, а кто не основной, потому что уровень у многих игроков очень высокий.

Испанцы к товарищеским играм обычно относятся правильно. Они не выходят просто побегать, а всё равно играют в свой футбол, контролируют мяч и проверяют сочетания. Сейчас тренеру важно посмотреть разных ребят, дать кому-то шанс, понять, кто готов к чемпионату мира. Для новых футболистов это хорошая возможность себя зарекомендовать.

Главное для Испании — чтобы никто не получил травму. Уже есть вопросы по Ямалю, ещё кто-то может быть не в идеальном состоянии, а перед таким турниром рисковать нельзя. Все понимают, что лишнее повреждение в товарищеской игре может потом дорого стоить. Поэтому здесь важны не только счёт, но и спокойная, уверенная игра без лишних проблем.

Ирак, конечно, будет стараться, но разница в классе здесь большая. Испания дома должна спокойно забирать такой матч. Думаю, могут выиграть очень уверенно, а если быстро забьют и поймают ритм, то и счёт 3:0 здесь вполне возможен. Так что рискну поставить на разгром от испанцев», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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