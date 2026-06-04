Франция — Кот-д'Ивуар: прогноз Александра Мостового на товарищескую игру 4 июня

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Франция — Кот-д'Ивуар.

Ставка: победа Франции и её тотал больше 1.5 за 1.50.

«Здесь история похожа на матч Испании: Франция — тоже один из главных фаворитов чемпионата мира. У французов сумасшедший выбор футболистов, можно спокойно пробовать разные сочетания, смотреть состояние и проверять, кто с кем лучше взаимодействует. Там состав такой, что почти на каждую позицию есть несколько сильных вариантов.

Для тренера такие товарищеские игры очень важны. Нужно понять, кто готов, кому лучше дать больше времени, кого проверить перед турниром. Французы всё равно будут играть серьёзно, потому что команда такого уровня не может выходить просто побегать. Тем более матч дома, при своих болельщиках, и перед чемпионатом мира надо держать тонус.

Кот-д'Ивуар — африканская крепкая команда с хорошими футболистами. Многие знают французский футбол, многие играют на хорошем уровне, поэтому совсем просто Франции не будет. Это не тот соперник, которого можно недооценивать и ждать, что всё само получится.

Но всё равно класс у Франции выше. Они вместе с Испанией — для меня одни из главных фаворитов ЧМ, и такие матчи должны забирать. Думаю, Кот-д'Ивуар поборется, может даже забить, но Франция за счёт качества и выбора впереди своё заберёт, забив минимум пару мячей. Здесь вижу счёт где-то 2:0 или 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».