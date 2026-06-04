«Каролина» — «Вегас»: прогноз Романа Габдрафикова на матч финала Кубка Стэнли

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на встречу «Каролина» — «Вегас».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.78.

«Первый матч уже показал главное: это финал, где никого не получится перетерпеть на классе. «Каролина» вела 2:0 после дубля Элерса — и, казалось, всё идёт по плану. Но дальше включился «Вегас»: спокойно пережил старт, добавил по ходу и сравнял, а потом каждый раз находил ответ и в итоге забрал 5:4.

И вот это для меня ключ к игре №2. «Каролина» не имеет права отпускать такой матч дома. Даже не в смысле «ой, 0-1 не страшно», а в смысле внутренней памяти серии. Такое преимущество становится червоточиной: оно сидит внутри и возвращается в самый неподходящий момент. Поэтому я жду от «ураганов» максимально взрослой реакции — без раскачки и лишнего риска на синей, с более простым и злым хоккеем: шайба в зону, трафик, подборы и добивания.

Но и «Вегас» после этого камбэка будет ещё наглее. Им, похоже, действительно нужно было чуть времени, чтобы прочитать соперника, а дальше они начали находить моменты не только через лидеров — и это самая неприятная часть для «Каролины»: ты вроде держишь темп и давишь, а тебе прилетает из глубины, вторых волн и эпизодов, которые, по идее, не должны решать финал.

Жду, что игра снова не уйдёт в «сухие шахматы». После 5:4 обе команды уже увидели, что вратари тоже не железобетонные, а цена одной ошибки — моментально гол. Поэтому «Каролина» будет пытаться задавить объёмом и забрать контроль, а «Вегас» — пережить старт и наказать за любой лишний шаг. И в такой смеси очень сложно поверить в матч на 2:1. Жду здесь минимум шесть шайб на двоих», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».