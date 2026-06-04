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«Каролина» — «Вегас»: прогноз Дарьи Мироновой на игру финальной серии Кубка Стэнли

«Каролина» — «Вегас»: прогноз Дарьи Мироновой на игру финальной серии Кубка Стэнли
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Каролина» — «Вегас».

Ставка: тотал «Каролины» меньше 3.5 за 1.54.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч финала Кубка Стэнли напоминал первую игру регулярки. Соперники слишком много друг другу позволяли и забросили девять шайб на двоих (4:5). Хоккей в Каролине заиграл новыми красками.

Даже отставая 0:2 к середине первого периода, Джон Торторелла напоминал своим игрокам, чтобы они оставались терпеливыми и не разбрасывались шайбой. Шансы придут, ещё полно времени! И они пришли. «Вегас» забил, и у него была возможность сравнять счёт в конце отрезка. «Каролина» не выглядела опасной в большинстве — этот момент мы обсуждали в прогнозе перед стартом серии. Но даже без единого броска у команды было достаточно шансов.

Оба коллектива проваливались в обороне, так как на льду были постоянный прессинг, движение, а шайба нигде и ни у кого не задерживалась. Отмечаем, что все голы были забиты при игре «пять на пять». Оба соперника мобильны, быстро накатывают и не боятся ошибаться. По крайней мере, такой хоккей мы увидели в первой встрече. Не лучшую игру выдали вратари. Харту пришлось весь матч выслушивать нелицеприятные комментарии болельщиков «ураганов» в свой адрес. Андерсен признался, что переживает из-за ухода легенды хоккея Клода Лемье. Если учитывать человеческий фактор, это сыграло свою роль.

Однако обе команды сделали нехарактерные для себя ошибки, и обе этим же воспользовались. При счёте 4:5 соперники отметились средним количеством бросков (27:23). Во второй игре оборона и контроль должны вернуться на своё место. Жду гораздо меньшего количества заброшенных шайб, особенно от хозяев площадки», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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