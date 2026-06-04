Мексика — Сербия: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 5 июня

5 июня состоится товарищеский матч между сборными Мексики и Сербии. Игра пройдёт на стадионе «Эстадио Немесио Диес» в Толуке. Встреча начнётся в 5:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение мексиканцам. Сделать ставку на победу Мексики предлагается с коэффициентом 1.42. Победа Сербии оценивается коэффициентом 8.75. Ничейный исход можно найти в линии за 4.52.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.

Для Мексики это последний контрольный матч перед домашним чемпионатом мира. Уже 11 июня команда Хавьера Агирре откроет турнир игрой с ЮАР.