Франция — Кот-д'Ивуар: ставки и коэффициенты букмекеров на контрольный матч 4 июня
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4 июня состоится товарищеский матч Франция — Кот-д'Ивуар. Игра пройдёт в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 22:10 МСК
Франция
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.57. Победа Кот-д’Ивуара оценивается коэффициентом 5.15. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.
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