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Швеция — Греция: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Стокгольме

Швеция — Греция: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Стокгольме
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4 июня состоится товарищеский матч Швеция — Греция. Игра пройдёт на Strawberry Arena в Стокгольме. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Для шведов это последний контрольный матч перед вылетом в Даллас на чемпионат мира.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 20:00 МСК
Швеция
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение шведам. Сделать ставку на победу Швеции предлагается с коэффициентом 1.97. Победа Греции оценивается коэффициентом 3.45. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не ждут результативного матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

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