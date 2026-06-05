Названы шансы сборной России в матче с Буркина-Фасо

5 июня состоится товарищеский матч Россия — Буркина-Фасо. Игра пройдёт в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество подопечным Валерия Карпина. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.38.

Победа Буркина-Фасо оценивается коэффициентом 9.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.