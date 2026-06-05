Россия — Буркина-Фасо: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо.

Ставка: сухая победа России за 1.99.

«Нашим ребятам сейчас тяжело, сезон уже давно позади, и собраться на этот матч будет тяжело. Не сомневаюсь, что болельщики придут на стадион в Волгограде поддержать сборную, атмосфера будет праздничная. После поражения в Египте сборной надо реабилитироваться. Если она не будет валять дурака, а Карпин достучится до ребят, то, скорее всего, одержит победу.

Думаю, что Карпину важно, чтобы сборная наконец-то хорошо сыграла в обороне, поэтому мой прогноз на этот матч – победа России всухую», — приводит слова Генича «РБ Спорт».