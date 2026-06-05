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Россия — Буркина-Фасо: прогноз Владислава Радимова на игру в Волгограде

Россия — Буркина-Фасо: прогноз Владислава Радимова на игру в Волгограде
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо.

Ставка: победа России в обоих таймах за 2.55.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная России проиграла последний матч в Египте. Да, временами команда показывала неплохой футбол, однако этого не хватило. Надо реабилитироваться, так что команда будет мотивирована.

Я смотрел встречу Буркина-Фасо, где они проиграли Кот-д'Ивуару 0:3. Команда сопротивляется, но если соперник выше её классом, то это сказывается. Мотивация у россиян будет запредельная, поскольку народа в Волгограде будет много.

Я думаю, что Россия выиграет оба тайма, а поскольку в конце матча на замену выйдут ребята, которые захотят проявить себя, то будет гол в последние 15 минут», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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