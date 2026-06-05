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Россия — Буркина-Фасо: прогноз Александра Мостового на контрольный матч

Россия — Буркина-Фасо: прогноз Александра Мостового на контрольный матч
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо.

Ставка: победа России и её тотал больше 1.5 за 1.55.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь, честно говоря, трудно рассуждать, потому что непонятно, что это за Буркина-Фасо, как они выглядят, откуда они и как играют. Россия только съездила на выезд к Египту и уже получила проблемы: другой стадион, другой климат, соперник посерьёзнее — и сразу не знают, что делать. Я как раз об этом и говорил.

Теперь снова игра дома, у себя, где всё привычно и спокойно. Конечно, Россия должна быть фаворитом. Буркина-Фасо не та команда, которую надо бояться, но после последних матчей я бы уже не говорил, что всё будет совсем легко. Такие африканские сборные бывают неприятными: бегут, борются, могут зацепиться за эпизод, а у нас такое уже бывало не раз.

Для наших это хорошая возможность поправить настроение после Египта. Дома при своих болельщиках такие матчи надо забирать без лишних разговоров. Если Россия быстро забьёт, тогда может получиться спокойная победа, потому что класс всё равно должен сказаться.

Если выбирать счёт, то здесь поставил бы на 3:0. Но если игра опять пойдёт тяжело, если будут долго раскачиваться и не реализуют моменты, тогда может быть 2:1 или даже 3:1. Всё зависит от настроя, но дома Россия обязана уверенно выигрывать, забив минимум два мяча», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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