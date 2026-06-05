Россия — Буркина-Фасо: прогноз Романа Павлюченко на матч 5 июня

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.85.

«Про сборную Буркина-Фасо я, если честно, почти ничего не знаю. Ни одного игрока не назову, никогда особо за этой командой не следил. Однако это африканская сборная, а такие команды обычно очень атлетичные и мощные, много бегают, любят борьбу, стыки и подкаты. Они, наверное, меньше возятся с мячом, но зато навязывают физику и играют очень плотно.

Наша сборная, на мой взгляд, конечно, фаворит. Мы играем в Волгограде, думаю, болельщиков будет много, сборная приедет — это тоже дополнительное преимущество. Россия должна не то чтобы легко, но уверенно переигрывать такого соперника. Два-три мяча обязаны забивать, если будем играть в свой футбол и не подстроимся под африканскую манеру.

Главное — не втягиваться в их борьбу, где надо толкаться и постоянно биться. Нужно держать мяч, играть через короткий и средний пас, быстро двигать мяч и спокойно доводить атаки до моментов. Думаю, моментов у России будет достаточно, вопрос только в реализации. Их нельзя транжирить, надо просто исполнять.

Единственное, где могут быть проблемы — это стандарты. У африканских сборных часто высокие и мощные игроки, поэтому на штрафных и угловых нужно быть внимательными. А по игре Россия должна контролировать мяч и темп, а также не давать Буркина-Фасо много подходить к своим воротам. Думаю, если сыграем правильно, должны уверенно переигрывать эту сборную», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».