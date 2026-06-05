Россия — Буркина-Фасо: ставка Семёна Зигаева на товарищескую встречу

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.01.

«Сборная России на прошлой неделе ездила в Египет, где экзаменовала местную национальную команду, которая готовится к участию в чемпионате мира. Первый тайм вышел не самым содержательным, на двоих египтяне и россияне нанесли всего пять ударов, у хозяев — на один больше, да и были они поопаснее, но забитых мячей так и не было. После перерыва картина изменилась. И Египет, и Россия атаковали уже чаще, однако пропорция сохранилась — хозяева были активнее. В середине тайма хозяева провели простую комбинацию с подачей с правого фланга, наша оборона «считала ворон», египтянин пробил головой, и Агкацев ничего не смог поделать — 0:1 для нас. Могла Россия пропустить и второй, уже в компенсированное время после стандарта Агкацев сначала неудачно мяч отбил, но затем сам же эту помарку исправил. Итоговое поражение нашей команды 0:1.

Теперь соперником сборной России станет Буркина-Фасо. Эту африканскую команду вряд ли можно считать чем-то выше, нежели середняком африканского континента. На прошедшем Кубке африканских наций буркинийцы смогли пройти групповой этап, обыграв Судан и Экваториальную Гвинею, а также уступив Алжиру, и вышли в плей-офф. Однако там уже в первом раунде попали под Кот-д'Ивуар, который спокойно разгромил своего соперника и прошёл дальше.

Каких-то суперзвёзд в составе Буркина-Фасо нет, хотя Эдмона Тапсоба вполне можно отнести к серьёзным ребятам. Семь сезонов, включая чемпионский, в «Байере» — солидно. Наша команда под руководством Валерия Карпина смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах, да и то над Никарагуа. Понятно, что у сборной России нет каких-то задач, но такие результаты уже вызывают негативные эмоции у болельщиков», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».