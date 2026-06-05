Россия — Буркина Фасо: прогноз Александра Елагина на игру в Волгограде 5 июня

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо.

Ставка: победа России с форой (-2) за 2.38.

«В пятницу вечером в городе-герое Волгограде сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Буркина-Фасо. Это будет первая встреча нынешних соперников на уровне первых сборных, хотя весной 2024 года юношеская сборная России провела два товарищеских матча против сверстников из Буркина-Фасо в Турции и одержала две победы со счётом 1:0 и 3:1.

Команда, представляющая государство, расположенное на западе Африки, имеет среди болельщиков своеобразное прозвище — «жеребцы». Лошадь — это главный национальный символ этого государства. Два белых жеребца держат щит на официальном гербе Буркина-Фасо, а высшей государственной наградой страны является Орден Жеребца. Футболисты сборной переняли это имя как символ скорости, выносливости и гордости. Сборная Буркина-Фасо не относится к топовым африканским командам, располагаясь в рейтинге ФИФА на 62-м месте.

Но в команде из страны, название которой переводится как «Родина честных людей», собраны интересные футболисты, и многие из них выступают в сильнейших европейских чемпионатах за далеко не последние клубы. Так, 30-летний капитан сборной форвард Бертран Траоре сыграл в минувшем сезоне 12 матчей и забил один гол в «Сандерленде», который финишировал в АПЛ на седьмом месте и завоевал право участвовать в Лиге Европы. А его 24-летний партнёр по нападению Данго Уаттара провёл в прошлом сезоне АПЛ 32 матча и забил семь голов в составе лондонского «Брентфорда», занявшего девятое место. 27-летний защитник Тапсоба — основной центральный защитник леверкузенского «Байера», чемпион Бундеслиги, обладатель Кубка и Суперкубка Германии 2024 года. Кроме того, в атаке мы вполне можем увидеть и 28-летнего Мохамеда Конате. Он играл за «Урал», «Химки», «Тамбов», а сегодня — футболист «Ахмата». Широко известен вратарь сборной — 29-летний Эрве Коффи, немало поигравший во французской Лиге 1 за «Лилль», «Ланс» и «Анже».

Сборную Буркина-Фасо возглавляет франко-коморский специалист 53-летний Амир Абду, родившийся в Марселе, где огромная колония выходцев с Коморских островов. Он сменил в марте нынешнего года на посту главного тренера 64-летнего Брама Траоре, который не смог решить главную задачу: добиться путёвки на ЧМ-2026. Под руководством Абду сборная провела в конце марта на домашнем столичном стадионе два товарищеских матча с командой Гвинеи-Бисау — первый выиграла 5:0, второй свела вничью 1:1.

У сборной России будет отличный шанс реабилитироваться перед своей публикой за поражение 0:1, которое она потерпела 28 мая от Египта в Каире. Это был 33-й матч россиян под руководством Валерия Карпина и всего лишь третье поражение за те пять лет, в течение которых он работает с национальной командой (21 победа, 9 ничьих и 3 поражения). Поэтому статистика указывает нам на уверенную победу нашей сборной, а может быть, даже и разгромную», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».