Россия — Буркина-Фасо: кто фаворит товарищеского матча 5 июня

Сегодня, 5 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Буркина-Фасо. Игра пройдёт в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Раньше данные команды между собой не встречались.

Букмекеры считают сборную России явным фаворитом. Сделать ставку на победу команды Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.32. Победа Буркина-Фасо оценивается коэффициентом 13.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.38.

При этом аналитики ждут достаточно результативный футбол. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если Буркина-Фасо забьёт, сыграет коэффициент 2.00.