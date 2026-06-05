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Россия — Буркина-Фасо: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Волгограде 5 июня

Россия — Буркина-Фасо: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Волгограде 5 июня
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Сегодня, 5 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Буркина-Фасо. Игра пройдёт в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Раньше данные команды между собой не встречались.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают сборную России явным фаворитом. Сделать ставку на победу команды Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.32. Победа Буркина-Фасо оценивается коэффициентом 13.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.38.

При этом аналитики ждут достаточно результативный футбол. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если Буркина-Фасо забьёт, сыграет коэффициент 2.00.

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