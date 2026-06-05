Эксперты назвали фаворита мужского «Ролан Гаррос» перед полуфиналами

Сегодня на «Ролан Гаррос» пройдут мужские полуфиналы. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Фаворитом считают немецкого теннисиста Александра Зверева, сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.45. За выход в финал он сразится с чехом Якубом Меншиком, на итоговый успех которого можно заключить пари за 8.00.

Другой полуфинал будет чисто итальянским — Флавио Коболли встретится с Маттео Арнальди. Шансы Коболли выиграть «Ролан Гаррос» оценивают в 4.80, а Арнальди оставляют меньше всего шансов — на его победу принимают ставки с коэффициентом 15.00.

Никто из этих игроков ранее не побеждал на турнирах «Большого шлема», а до финала добирался только Зверев.