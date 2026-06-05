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Эксперты назвали фаворита мужского «Ролан Гаррос» перед полуфиналами

Эксперты назвали фаворита мужского «Ролан Гаррос» перед полуфиналами
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Сегодня на «Ролан Гаррос» пройдут мужские полуфиналы. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Фаворитом считают немецкого теннисиста Александра Зверева, сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.45. За выход в финал он сразится с чехом Якубом Меншиком, на итоговый успех которого можно заключить пари за 8.00.

Другой полуфинал будет чисто итальянским — Флавио Коболли встретится с Маттео Арнальди. Шансы Коболли выиграть «Ролан Гаррос» оценивают в 4.80, а Арнальди оставляют меньше всего шансов — на его победу принимают ставки с коэффициентом 15.00.

Никто из этих игроков ранее не побеждал на турнирах «Большого шлема», а до финала добирался только Зверев.

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