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США — Германия: прогнозы и ставки на матч 6 июня

США — Германия: прогнозы и ставки на матч 6 июня
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6 июня состоится товарищеский матч между национальными командами США и Германии. Игра пройдёт в Чикаго на стадионе «Солджер Филд». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 21:30 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.86. Победа США оценивается коэффициентом 3.63. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

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