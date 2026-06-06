Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: стал известен фаворит финала «Ролан Гаррос»

6 июня в Париже состоится финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — в женском одиночном разряде.

В решающем матче за титул сразятся восьмая сеяная турнира россиянка Мирра Андреева и главная сенсация этого года — польская теннисистка Майя Хвалиньска. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. Сможет ли Мирра взять свой первый «Шлем»?

Букмекеры считают фаворитом россиянку, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.26, это примерно 76% вероятности. Шансы Хвалиньски оценили котировкой 4.00, что соответствует около 24%.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.70. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 4.70. На победу россиянки с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.65.