Португалия — Чили: прогноз Михаила Моссаковского на товарищеский матч

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Португалия — Чили.

Ставка: ТБ 3 за 1.65.

«Это не последняя контрольная игра Португалии перед чемпионатом мира: последний матч будет с Нигерией. Но это важная домашняя встреча на финише подготовки — игра с Чили. Для чилийцев, которые не попали на чемпионат мира, это очередной матч не на своём континенте. До этого они играли против Новой Зеландии в Окленде и уступили 1:4. Напомню, Чили провалила отбор и стала последней командой в южноамериканской зоне. Сборная переживает очень тяжёлую и болезненную смену поколений, а это сильно бьёт по результатам.

Португальцы, наоборот, амбициозны и нацелены на результат. Это результативная команда, что подтвердил матч с Арменией, когда Португалия забила сразу девять мячей и выиграла 9:1. При этом в последних контрольных матчах Португалия как раз забивала скупо — 2:0 против США и 0:0 против Мексики. Правда, важно отметить, что обе эти игры проходили в Северной Америке. И, например, в матче с Мексикой на игру, конечно, серьёзно повлияла акклиматизация. Здесь же домашняя встреча с соперником, который сам будет играть на чужом континенте. Думаю, перед своими болельщиками в одном из последних матчей перед чемпионатом мира Португалия должна показать свой класс.

Поэтому я рассчитываю на уверенную победу португальцев. В ней мало кто сомневается: коэффициент на чистую победу Португалии сейчас держится очень низко. А вот если поискать тоталы или взять комбинированную ставку, можно найти что-то интереснее. Мне хорошей кажется ставка на тотал больше 3 с расходом на трёх мячах. Например, при счёте 3:0 будет возврат. Думаю, в этом матче вполне может быть забито больше трёх мячей, но лучше подстраховаться расходом. Поэтому тотал больше 3 выглядит оптимальным вариантом на эту игру», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».