США — Германия: прогноз Семёна Зигаева на контрольный матч 6 июня

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч США — Германия.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25.

«Сборная Соединённых Штатов Америки получила путёвку на чемпионат мира без отбора, но такова привилегия хозяина турнира. Несколько дней назад американцы вышли на финишную прямую в рамках подготовки к домашнему мундиалю. США в городе Шарлотт принимали другого участника турнира — команду Сенегала. Уже к 20-й минуте хозяева вели в два мяча: сначала Серджино Дест, а затем Кристиан Пулишич поразили ворота африканской команды. Гости нашли чем ответить, ещё до перерыва Садио Мане один мяч отыграл. Во втором тайме лидер сенегальцев оформил дубль и счёт сравнял. Но прошло немного времени, и американцы вновь вышли вперёд. Гол был на счету Балогуна, который и стал победным.

Сборная Германии в 2014 году стала победителем чемпионата мира и на следующих двух мундиалях провалилась, даже не выйдя из группы. Подготовку к новому турниру немцы начали в Майнце, а соперником стала Финляндия. Первый тайм прошёл с солидным преимуществом хозяев, но забить им удалось лишь раз — гол на счету Дениза Ундава. После перерыва Германия взвинтила обороты: сначала Флориан Вирц удвоил преимущество, а затем Ундав забил свой второй. Стало понятно, что финнов от разгрома уже вряд ли что-то спасёт, а точку в матче поставил Джамал Мусиала — 4:0 победа Германии.

Для обеих команд ближайшая встреча — последняя репетиция перед стартом чемпионата мира. С одной стороны, США играют дома, а с другой — Германия всегда среди претендентов на победу. В этом матче я жду не только финальные штрихи подготовки, но и яркий матч. Обе команды здорово атакуют, но американцы ещё и не обладают солидной обороной, поэтому мы вправе ждать голы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».