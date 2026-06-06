Англия — Новая Зеландия: прогноз Александра Елагина на контрольную встречу 6 июня

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Англия — Новая Зеландия.

Ставка: 4-5 голов в матче за 2.95.

«6 июня, когда в Европе будет уже вечер, за океаном в американском городе Тампа на стадионе «Реймонд Джеймс» состоится товарищеский матч между участниками предстоящего чемпионата мира — 2026 сборными Англии и Новой Зеландии. Обе команды без проблем прошли квалификацию ЧМ-2026. Англия в группе К европейской зоны выиграла все восемь матчей у своих соперников (Албания, Андорра, Латвия и Сербия), став единственной командой среди всех участников, которая не пропустила ни одного мяча в свои ворота в отборочном турнире — 22:0.

Новозеландцы также показали 100-процентный результат, одержав разгромные победы над Таити (3:0), Вануату (8:1), Самоа (8:0), Фиджи (7:0) и Новой Каледонией (3:0), стартовав со второго этапа зоны ОФК (Океании). All Whites в третий раз пробились на финальный турнир Кубка мира (после ЧМ-1982 в Испании и ЧМ-2010 в ЮАР) и впервые — напрямую.

1 июня сборная Англии без игроков «Арсенала» Деклана Райса, Нони Мадуэке, Эберечи Эзе и Букайо Саки, а также вратаря «Кристал Пэлас» Дина Хендерсона прибыла в США, чтобы начать подготовку к турниру. Вышеперечисленным футболистам, которые участвовали в финалах еврокубков, дали дополнительное время на восстановление, и они не сыграют против Новой Зеландии.

Предстоящая игра станет лишь третьей между сборными Англии и Новой Зеландии и первой за последние 35 лет. В июне 1991 года Англия выиграла два товарищеских матча у All Whites в Окленде (1:0) и Веллингтоне (2:0) во время своего турне по Океании. Как считают британские эксперты, сборной «трёх львов» нужно показать убедительную игру после разочаровывающей серии матчей в марте, когда англичане на «Уэмбли» сыграли вничью с Уругваем (1:1) и уступили Японии (0:1). Тухель рассматривает товарищеские матчи с Новой Зеландией и Коста-Рикой как важную проверку на акклиматизацию и адаптацию к изнуряющей жаре и влажности Северной Америки. Немецкий тренер дошёл до того, что во время турнира решил держать запасных игроков в раздевалках с кондиционерами, чтобы снизить нагрузку на организм из-за экстремальной жары. Эти товарищеские матчи — реальные тесты на то, как сборная Англии будет справляться с такими условиями.

У сборной Новой Зеландии, которую с ноября 2022 года возглавляет англичанин Даррен Базели, аналогичные проблемы. В конце марта нынешнего года All Whites в Окленде сыграли два товарищеских матча с Финляндией (0:2) и Чили (4:1). 31 мая новозеландцы прибыли в США и 2 июня встретились со сборной Гаити в Форт-Лодердейле и неожиданно потерпели сокрушительное поражение 0:4.

Фаворит в этой игре очевиден. Поэтому лучше обратить внимание в этом матче на количество забитых мячей. Думаю, нас вряд ли ожидает скучная игра, поэтому ожидаю, что здесь будет забито четыре или пять голов», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».