Бразилия — Египет: прогноз Михаила Моссаковского на товарищескую игру

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Бразилия — Египет.

Ставка: ТМ 9.5 углового за 1.65.

«Это последняя контрольная игра перед чемпионатом мира и для тех и для других. Это первая и единственная контрольная игра, которую Бразилия и Египет сыграют в США. Последний товарищеский матч Бразилия проводила в Рио-де-Жанейро, на «Маракане», против Панамы. Там была уверенная крупная победа 6:2. Так бразильцы попрощались с родной аудиторией и после этого отбыли на чемпионат мира. Египет прощался со своим зрителем матчем против России в Каире и победой 1:0. Скупой, может быть, по содержанию, эмоциям, опасным моментам и голам, но всё равно победой. Это важно с точки зрения психологии.

Здесь тяжело предсказать точный характер матча, но, думаю, можно ждать небольшое количество угловых. По крайней мере, это просится. Бразильцы не так много подают, не так часто уходят в лицевую линию, делают не так много прострелов и подач. Команда старается играть иначе, не доводя атаку до последнего участка поля. Соответственно, становится меньше отскоков, рикошетов и выходов мяча на угловой от корпуса защитника.

Если посмотреть на семь контрольных матчей, которые бразильцы сыграли после окончания отбора на чемпионат мира, там был только один классический «верх» по угловым, когда команды добрались до 10 корнеров. Это была игра против Сенегала. Что касается Египта, то в трёх контрольных матчах команда добралась до «верха» по угловым всего один раз. Это был матч против России, где российская команда достаточно много позволила на флангах. Здесь у Египта, конечно, такого пространства у обороны Бразилии не будет.

Поэтому я думаю, что угловых будет значительно меньше. Можно рискнуть и взять тотал меньше 8.5 — за него дают хороший коэффициент выше двойки. Но я предложу более осторожный вариант с более скромным коэффициентом: тотал меньше 9.5», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».