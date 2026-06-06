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Аргентина — Гондурас: прогноз Семёна Зигаева на игру 7 июня

Аргентина — Гондурас: прогноз Семёна Зигаева на игру 7 июня
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Аргентина — Гондурас.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.05.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Гондурас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Аргентины — действующий чемпион мира. В 2022 году команда с Лионелем Месси смогла оформить третий титул в истории страны. После этого аргентинцы ещё и смогли защитить континентальный титул, а затем продолжили отбор к чемпионату мира. Никаких проблем у действующего триумфатора мундиаля не было. Да, поражения были, но главное — побед больше, чем у конкурентов. Аргентина заранее оформила выход с первого места, хотя не отобраться на чемпионат мира от Южной Америки сложнее, чем получить путёвку.

Сборная Гондураса — не самый частый участник чемпионатов мира, впервые команда отправилась на мундиаль в 1982 году в Испанию, но там из группы выйти не удалось. Затем долгие годы попасть на ЧМ не удавалось, но в 2010-м Гондурас вновь смог приехать на главный футбольный турнир. Соперниками были Испания, Чили и Швейцария. В итоге всего один набранный балл и последнее место в группе. Четыре года спустя Гондурас отобрался вновь, но преодолеть групповой этап не удалось, на сей раз команда проиграла все матчи в группе. В прошлом году преодолеть отбор не удалось, потому что Гаити оказались сильнее.

Для Аргентины это первый из двух подготовительных матчей к чемпионату мира, спустя несколько дней действующий победитель сыграет ещё с Исландией. Если европейская сборная — неплохой спарринг-соперник, то Гондурас таким назвать сложно. Скорее, это вкатывающая игра, поэтому аргентинцы должны себя зарекомендовать как один из главных претендентов на титул», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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