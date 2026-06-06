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«Вегас» — «Каролина»: прогноз Романа Габдрафикова на матч финала Кубка Стэнли

«Вегас» — «Каролина»: прогноз Романа Габдрафикова на матч финала Кубка Стэнли
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Вегас» — «Каролина».

Ставка: победа «Вегаса» за 2.45.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот финал уже за первые две игры показал главное: тут нельзя «просто повести». В первой встрече «Каролина» вела 2:0 и всё равно отдала матч. Во второй уже «Вегас» держал 2:0 и тоже упустил. Серия 1-1, дальше переезд в Неваду — и, честно, мне это даже нравится: теперь будет видно, кто лучше переваривает такие удары и кто быстрее возвращает себе голову.

По ощущениям, «Вегас» как будто просто дольше вкатывался в финал. Им понадобилось время, чтобы понять, где именно можно кусать эту «Каролину», и как только поняли — пошли голы, моменты и их фирменная наглость. Плюс дома они реально другие: в плей-офф на своей площадке у них хороший ход, а ещё почти идеальная игра в меньшинстве — это важнейшая штука именно в финале, где одно удаление может развернуть матч.

Да, есть нюанс по составу: у «Вегаса» под вопросом Макнэбб — и, если его не будет, это минус к надёжности в своей зоне. Но глобально меня цепляет другое: «рыцари» выглядят командой, которую тяжело морально сломать. Даже когда они проваливают отрезок — у них не начинается паника, они просто продолжают искать следующий момент.

Жду, что «Каролина» снова попробует забрать игру объёмом и темпом, но «Вегас» дома ответит максимально просто: жёстче в стыках, наглее на пятаке и без лишних подарков. И вот здесь я иду по вайбу: мне кажется, третий матч — момент, когда «Вегас» может реально забрать контроль серии, потому что после таких качелей первые 10 минут будут про нерв, а в этом хаосе я больше верю хозяевам», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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