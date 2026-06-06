«Вегас» — «Каролина»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу финала Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Вегас» — «Каролина».

Ставка: тотал «Вегаса» больше 2.5 за 1.70.

«Эта серия полна остроты благодаря «Вегасу», который в первом матче вытащил игру с 0:2 до 5:4, а во втором устроил себе нервный срыв, ведя 2:0. Ничего не предвещало драмы: гости были быстрее и лучше во всём, поэтому закономерно вели 2:0 после двух периодов. Хауден оформил дубль.

Большую часть матча «рыцари» играли в четыре защитника из-за травмы Макнэбба. Это невероятная нагрузка для «Вегаса», учитывая оборонительное преимущество «ураганов». Но Торторелла во всём искал плюсы и экспериментировал. К примеру, выпускал пять нападающих в большинстве. Кто бы мог подумать, что Митч Марнер не только расцветёт при Тортсе, но и будет играть на синей линии.

Но вязкая и монотонная «Каролина» надавила на газ в третьем отрезке, воспользовавшись недочётами защиты «Вегаса», — 2:2. Что изменилось у «Каролины»? Команда была активнее в большинстве и нагружала вратаря. Это дало свои плоды в третьем периоде. А в овертайме дожали соперника.

У «рыцарей» по-прежнему красочнее атака и нет вопросов по голам к Харту, но «Каролина» будет пытаться выбраться вперёд за счёт своего конька — обороны и терпения. В Лас-Вегасе хозяева должны сыграть на эмоциях, поэтому жду от них минимум три заброшенные шайбы», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».