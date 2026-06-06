Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: ставки и коэффициенты на финал женского «Ролан Гаррос»
Поделиться
6 июня в Париже состоится финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — в женском одиночном разряде. В решающем матче за титул сразятся восьмая сеяная турнира россиянка Мирра Андреева и главная сенсация этого года — польская теннисистка Майя Хвалиньска. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
|1
|2
|3
|
|
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Букмекеры считают фаворитом россиянку, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.26, это примерно 76% вероятности. Шансы Хвалиньски оценили котировкой 4.00, что соответствует около 24%.
На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.70. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 4.70. На победу россиянки с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.65.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2026
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:54
- 5 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:44
- 4 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00