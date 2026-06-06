США — Германия: ставки и коэффициенты букмекеров на товарищеский матч 6 июня

6 июня состоится товарищеский матч между национальными командами США и Германии. Игра пройдёт в Чикаго на стадионе «Солджер Филд». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Букмекеры отдают преимущество немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.86. Победа США оценивается коэффициентом 3.63. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.