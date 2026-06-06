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Португалия — Чили: ставки и коэффициенты на контрольный матч 6 июня

Португалия — Чили: ставки и коэффициенты на контрольный матч 6 июня
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6 июня состоится товарищеский матч между национальными командами Португалии и Чили. Игра пройдёт в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 20:45 МСК
Португалия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.20. Победа Чили оценивается коэффициентом 17.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.40.

При этом аналитики уверены в высокой результативности матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.

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