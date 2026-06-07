Назван фаворит матча открытия ЧМ-2026

11 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Мексика — ЮАР. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Мексики предлагается с коэффициентом 1.48. Победа ЮАР оценивается коэффициентом 7.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.55.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.