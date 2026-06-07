Хорватия — Словения: прогноз Романа Павлюченко на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Хорватия — Словения.

Ставка: победа Хорватии и её тотал больше 1.5 за 1.70.

«Хорваты проиграли бельгийцам, хотя я думал, что за счёт своей стабильности они смогут этот матч забрать. Бельгия всё-таки тоже возрастная сборная, да и Хорватия уже не самая молодая команда, но у хорватов всегда был хороший баланс, опыт и умение играть на результат. В итоге Бельгия выиграла, но составы там были не самые основные.

Сейчас, думаю, и Хорватия, и Словения уже будут играть максимально близко к основе. До чемпионата мира остаётся совсем немного времени, и такие матчи нужны, чтобы наигрывать состав, связи и какие-то игровые моменты. Поэтому у хорватов, наверное, выйдут лучшие футболисты. Для меня они, конечно, фавориты, потому что уровень игроков у Хорватии и Словении всё-таки немного разный.

Словения — добротная, хорошая команда, они будут биться и цепляться, но против хорватов одного этого может быть мало. Хорватия очень хорошо держит мяч, умеет контролировать игру и спокойно доводить атаки до моментов. Словения, скорее всего, будет больше отбирать, обороняться и ждать свои шансы.

Думаю, хорваты за счёт своего атакующего потенциала могут забить два-три мяча. Словения тоже может огрызнуться, забить какой-нибудь мячишко, но не более того. Хорватам нужна победа, чтобы подойти к чемпионату мира с хорошим настроением, поэтому здесь жду уверенную игру от них. Победа Хорватии с двумя забитыми мячами выглядит самым логичным вариантом», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».