Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Хорватия — Словения: прогноз Виктора Логинова на товарищеский матч 7 июня

Хорватия — Словения: прогноз Виктора Логинова на товарищеский матч 7 июня
Комментарии

Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на товарищеский матч между национальными сборными Хорватии и Словении. Встреча пройдёт 7 июня на стадионе «Максимир» в Загребе.

Ставка: индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 мяча за 1.63.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Хорватия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Последние очные встречи показывают, что лёгких матчей у хорватов со своими географическими соседями почти не бывает. Но всё-таки за счёт класса, домашнего поля и более мощного состава преимущество должно остаться за Хорватией. Ожидаю, что они смогут раскрыть свой атакующий потенциал и забить как минимум два мяча в ворота Словении», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Хорватия — Словения. Подготовка к Англии — в самом разгаре
Хорватия — Словения. Подготовка к Англии — в самом разгаре
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android