Хорватия — Словения: прогноз Виктора Логинова на товарищеский матч 7 июня
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Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на товарищеский матч между национальными сборными Хорватии и Словении. Встреча пройдёт 7 июня на стадионе «Максимир» в Загребе.
Ставка: индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 мяча за 1.63.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Хорватия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Последние очные встречи показывают, что лёгких матчей у хорватов со своими географическими соседями почти не бывает. Но всё-таки за счёт класса, домашнего поля и более мощного состава преимущество должно остаться за Хорватией. Ожидаю, что они смогут раскрыть свой атакующий потенциал и забить как минимум два мяча в ворота Словении», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».
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