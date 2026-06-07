Хорватия — Словения: прогноз Виктора Логинова на товарищеский матч 7 июня

Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на товарищеский матч между национальными сборными Хорватии и Словении. Встреча пройдёт 7 июня на стадионе «Максимир» в Загребе.

Ставка: индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 мяча за 1.63.

«Последние очные встречи показывают, что лёгких матчей у хорватов со своими географическими соседями почти не бывает. Но всё-таки за счёт класса, домашнего поля и более мощного состава преимущество должно остаться за Хорватией. Ожидаю, что они смогут раскрыть свой атакующий потенциал и забить как минимум два мяча в ворота Словении», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».