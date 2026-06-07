Хорватия — Словения: прогноз Семёна Зигаева на товарищеский матч в Загребе

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Хорватия — Словения.

Ставка: победа Хорватии с форой (-1.5) за 2.02.

«Сборная Хорватии последовательно выиграла серебро и бронзу на чемпионатах мира. В 2018 году она уступила в «Лужниках» Франции в решающем матче. Четыре года спустя, проиграв Аргентине в полуфинале, забрала бронзу, переиграв Марокко в матче за третье место. Подготовку в чемпионату мира 2026 года хорваты начали несколько дней назад матчем против вечно перспективной Бельгии. Сама игра получилась скучной, если не сказать унылой, а обе команды нанесли 13 ударов на двоих. Ещё до перерыва Юри Тилеманс счёт открыл, а уже в компенсированное время ко второму тайму Ромелу Лукаку установил окончательный счёт — 0:2, поражение Хорватии.

Хотя казалось, что на чемпионат мира 2026 года не отобраться невозможно, но такие команды всё же нашлись. Например, сборная Словении с Яном Облаком. Соперниками по отбору были шведы, швейцарцы и ещё одна бывшая часть Югославии. Так вот, словенцы умудрились ни разу не победить, опередить Швецию и никуда не выйти. Теперь представители бывшей Югославии выступают в роли экзаменаторов для других сборных. Правда, несколько дней назад Словения играла против Кипра, который тоже не едет на мундиаль, и вновь умудрилась остаться без победы. Ничья 1:1, а единственный гол на счету защитника «Зенита» Вани Дркушича.

Ещё перед поражением от Бельгии хорваты в апреле уступили бразильцам, поэтому у их поклонников не самое лучшее настроение. И тут как нельзя кстати соперник, который в классе явно уступает, но есть нюанс. И Хорватия, и Словения — страны бывшей Югославии. Пусть между этим народами не было прямого конфликта, изюминки этот момент добавляет. Хорватам нужно с положительным настроением подойти к турниру, поэтому верю в их успех», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».