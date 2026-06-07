Греция — Италия: прогноз Виктора Логинова на контрольную игру
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Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на товарищеский матч между национальными сборными Греции и Италии. Встреча пройдёт 7 июня в Ираклионе на стадионе «Панкритио» и начнётся в 22:00 мск.
Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.53.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Греция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В последних матчах итальянцам не всегда хватает стабильности и реализации моментов. При этом оборона остаётся одним из главных козырей сборной Италии. Ожидаю, что этот матч будет с большим количеством борьбы. Сборная Греции способна навязать сопернику вязкий футбол, поэтому я не думаю, что в этой встрече будет много забитых мячей», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».
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