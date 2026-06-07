Греция — Италия: прогноз Александра Мостового на товарищескую встречу в Ираклионе

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Греция — Италия.

Ставка: ничья или победа Греции в один мяч за 1.85.

«Совсем недавно Италия играла с Люксембургом и с горем пополам победила 1:0. Я так примерно и предполагал, потому что состав там был вообще непонятный: много молодых, много новых игроков, команда сейчас фактически собирается заново. После таких провалов итальянцам надо что-то делать, перестраивать всё, что только можно.

Три чемпионата мира подряд пропустить — это ужас. Для такой футбольной страны это катастрофа, кто раньше мог представить Италию в таком положении? Поэтому сейчас от них чего-то большого ждать не стоит. Да, имя остаётся, история остаётся, но на поле сегодня совсем другая ситуация.

Греция дома точно не должна бояться такую Италию. Если соберутся, если выйдут с нормальным настроем, они вполне могут обыграть этого соперника. Тем более это товарищеский матч, где итальянцы снова будут смотреть футболистов, пробовать сочетания, искать, кто вообще готов играть дальше.

Мне кажется, здесь всё может быть очень непросто для Италии. Греки способны навязать борьбу, сыграть плотнее и использовать свои моменты. Больше всего вижу 2:1 в пользу Греции, а если игра получится осторожнее, то счёт 1:1 — тоже очень реальный вариант», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».