Эксперты назвали фаворита финала мужского «Ролан Гаррос»

7 июня в Париже состоится финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — в мужском одиночном разряде. В решающем матче за титул сразятся второй сеяный турнира Александр Зверев из Германии и итальянец Флавио Коболли. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом немецкого теннисиста, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25, это примерно 76% вероятности. Шансы Коболли оценили котировкой 4.00, что соответствует около 24%.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.68. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.65. На победу Зверева с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.60.