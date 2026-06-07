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Эксперты назвали фаворита финала мужского «Ролан Гаррос»

Эксперты назвали фаворита финала мужского «Ролан Гаррос»
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7 июня в Париже состоится финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — в мужском одиночном разряде. В решающем матче за титул сразятся второй сеяный турнира Александр Зверев из Германии и итальянец Флавио Коболли. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Букмекеры считают фаворитом немецкого теннисиста, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25, это примерно 76% вероятности. Шансы Коболли оценили котировкой 4.00, что соответствует около 24%.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.68. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.65. На победу Зверева с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.60.

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